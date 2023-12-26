Олимпийский комитет России начал выплачивать компенсации спортсменам, которых не допустили к Олимпийским играм-2024 в Париже.
Нейтральные спортсмены не получат ничего
Комментарии
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лл
лина любимцева
Нужно всячески поддерживать наших спортсменов, чтобы они не теряли свою квалификацию и не испытывали нужду.. нужно организовывать всякие соревнования с призами и наградами. Чтобы была заинтересованность.
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8 час.
Юрий Вахрушев
Справедливо. Однако, если идти до конца, нужно выставить счёт нейтральным спортсменам по затратам государства на подготовку их к олимпиаде. Вот это и будет полный аншлаг.
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7 час.
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