Роб Грэбоу подал иск против Леброна Джеймса и Netflix. Режиссер обвинил их в нарушении авторских прав

Кинорежиссер и сценарист Роб Грэбоу подал иск против Netflix, звездного форварда «Лейкерс» и его продюсерской компании SpringHill Company, утверждая, что они использовали элементы из его оригинального сценария «The Gift of the Game» при создании фильма Netflix «Rez Ball», премьера которого состоялась в сентябре.