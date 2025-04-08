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Царьград

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Рост индексов: Московская биржа прибавляет 1,77%, курс юаня падает

Рост индексов: Московская биржа прибавляет 1,77%, курс юаня падает

Индексы Московской биржи и РТС начали торги с роста на 1,77%, демонстрируя позитивную динамику. В то же время курс юаня снизился на 3,7 копейки, составив 11,544 рубля.

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