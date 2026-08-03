Китайский прорыв в гиперзвуке: танталовый суперсплав

«Пластичные сплавы, обеспечивающие предел прочности на растяжение 100 МПа при 2400 °C». Это заголовок научной статьи исследователей из Университета Сиань Цзяотун, и он раскрывает подлинную техническую революцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии