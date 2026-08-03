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Военное обозрение

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Китайский прорыв в гиперзвуке: танталовый суперсплав

Китайский прорыв в гиперзвуке: танталовый суперсплав

«Пластичные сплавы, обеспечивающие предел прочности на растяжение 100 МПа при 2400 °C». Это заголовок научной статьи исследователей из Университета Сиань Цзяотун, и он раскрывает подлинную техническую революцию.

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