"Теперь ему претит уклад жизни русских, у которых из своего ничего нет", - российский актер из Франции в стихах с "любовью"

А

Александр

Пошутил. Вышло глупо. А потом выяснилось, что и вовсе дурак. Так своей жизнью не распоряжаются. Человек и его родина неразрывны. Вариантов нет. Это поняли все протестующие ногами. И главное - назад дороги нет. Вот и беснуются от безысходности.