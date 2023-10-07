Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Башмаков
    Совершенно точно. Всегда об том говорил. Только добавлю - простой алкаш тащит всё из дома, Ельцин пропивал страну и, ..."ВЫ КТО ТАКИЕ ВОО...
  • Natalija Osminina
    Я говорю о ТЕНДЕНЦИИ, которая начнется после того, как бои станут позиционными. А они станут позиционными, когда Росс...На Украине прошла...
  • Алексей Горшков
    "ВЫ КТО ТАКИЕ ВОО...

"Теперь ему претит уклад жизни русских, у которых из своего ничего нет", - российский актер из Франции в стихах с "любовью"

"Теперь ему претит уклад жизни русских, у которых из своего ничего нет", - российский актер из Франции в стихах с "любовью"

Politiki.net Очередная русофобская вирша родившаяся в наблюдениях за русскими из далека - родилась у талантливого французского актера, российского происхождения Андрея Назарова (признан Минюстом РФ иноагентом).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Пошутил. Вышло глупо. А потом выяснилось, что и вовсе дурак. Так своей жизнью не распоряжаются. Человек и его родина неразрывны. Вариантов нет. Это поняли все протестующие ногами. И главное - назад дороги нет. Вот и беснуются от безысходности.
Ответить
6 час.
J
Jubar
Ответить
5 час.
г
галина
👍
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх