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Россия берется за пересмотр несправедливых решений ООН

Россия берется за пересмотр несправедливых решений ООН

КВАДРАТУРА  КРУГА Почему Россия взялась обсуждать в ООН «проделки» запада за последние 20 лет? Она пытается сломать сложившуюся за эти годы практику, когда запад сам решал на кого ему нападать и какую страну уничтожать, а потом ставил всех перед фактом.

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