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Черноморские учения НАТО: маневры, разведка и риски

Черноморские учения НАТО: маневры, разведка и риски

Исходя из своих планов и стратегий, НАТО сохраняет большой интерес к Черноморскому региону. Непосредственно в Черном море и на территории ближайших стран Альянса регулярно проводятся различные мероприятия с привлечением разных сил и средств – по официальной версии, для отработки противодействия «российской агрессии».

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