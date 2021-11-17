Черноморские учения НАТО: маневры, разведка и риски

Исходя из своих планов и стратегий, НАТО сохраняет большой интерес к Черноморскому региону. Непосредственно в Черном море и на территории ближайших стран Альянса регулярно проводятся различные мероприятия с привлечением разных сил и средств – по официальной версии, для отработки противодействия «российской агрессии».