Авторадио

906 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вылитый литой
    а в общем надо выборы отменить совсем ,пока все инакомыслящие не придут к общему знаменателю - одобрямс........Роскомнадзор огра...
  • Виктор Шиховцев
    Стабильно высокие?В Минпромторге за...
  • Ивановна
    Викхольм это чисто русская фамилияВ Белоруссии по п...

Россияне на фоне ослабления пандемии стали чаще покупать одежду

Россияне за восемь месяцев этого года на фоне ослабления пандемии стали заметно чаще покупать одежду: у женщин общее количество операций по картам по покупке одежды в сравнении с прошлым годом выросло на 40%, у мужчин - на 15%, сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх