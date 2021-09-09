Россияне на фоне ослабления пандемии стали чаще покупать одежду

Россияне за восемь месяцев этого года на фоне ослабления пандемии стали заметно чаще покупать одежду: у женщин общее количество операций по картам по покупке одежды в сравнении с прошлым годом выросло на 40%, у мужчин - на 15%, сообщает РИА Новости.