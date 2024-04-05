Опубликованы свежие рейтинги доверия политикам

ВЦИОМ провел опрос среди граждан, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на сайт. Согласно приведенным на сайте данным, показатель одобрения деятельности Президента России с 25 по 31 марта текущего года составил 78,3%, а уровни положительной оценки работы главы кабмина и Правительства России за последнюю неделю составили 53,9% и 56,3% соответственно.