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Опубликованы свежие рейтинги доверия политикам

Опубликованы свежие рейтинги доверия политикам

ВЦИОМ провел опрос среди граждан, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на сайт. Согласно приведенным на сайте данным, показатель одобрения деятельности Президента России с 25 по 31 марта текущего года составил 78,3%, а уровни положительной оценки работы главы кабмина и Правительства России за последнюю неделю составили 53,9% и 56,3% соответственно.

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