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Транспортные полицейские Якутии приняли участие в операции «Должник»

Транспортные полицейские Якутии приняли участие в операции «Должник»

В аэропорту города Якутска главной воздушной гавани республики, в рамках межведомственного взаимодействия, с целью мотивации граждан своевременно оплачивать свою задолженность, инспекторами отделения исполнения административного законодательства Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте совместно с судебными приставами-исполнителями УФССП России по Республике Саха (Якутия) проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

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