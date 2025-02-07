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Царьград

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В Госдуму внесли законопроект о выплате пособия на детей до 23 лет

В Госдуму внесли законопроект о выплате пособия на детей до 23 лет

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий выплату ежемесячного пособия на ребенка родителям детей в возрасте до 23 лет, учащихся очно.

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