Нечеловеческая жестокость: самые ужасные случаи расправы над животными

В последние годы в России печально участились случаи жестокого обращения с животными. Приговор суда по соответственной статье выносится крайне редко, а по оценкам зоозащитников до правоохранительных органов доходит лишь один процент подобных преступлений.
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