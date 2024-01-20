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Нечеловеческая жестокость: самые ужасные случаи расправы над животными

Нечеловеческая жестокость: самые ужасные случаи расправы над животными

В последние годы в России печально участились случаи жестокого обращения с животными. Приговор суда по соответственной статье выносится крайне редко, а по оценкам зоозащитников до правоохранительных органов доходит лишь один процент подобных преступлений.

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