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Царьград

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Столтенберг рассказал о двух страхах НАТО перед Россией

Столтенберг рассказал о двух страхах НАТО перед Россией

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выступил на открытии саммита НАТО в Вашингтоне.Во время своей приветственной речи перед собравшимися генсек НАТО рассказал о прошлых и нынешних страхах западного военного блока перед Россией.

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