Вниманию представителей СМИ!

25 сентября в 10.00 в МВД по Республике Татарстан (ул. Дзержинского, д.19) состоится пресс-конференция на тему: «Информационные подразделения органов внутренних дел: информационная поддержка деятельности правоохранительных органов по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений; предоставление населению государственных услуг.