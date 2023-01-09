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Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Поклюке

С 13 по 14 января в словенской Поклюке пройдет четвертый этап Кубка IBU по биатлону. Кубок IBU по биатлону-2022/23 4-й этап Поклюка, Словакия Расписание гонок 13 января, пятница Короткая индивидуальная гонка, мужчины 12:00 Короткая индивидуальная гонка, женщины 16:00 14 января, суббота Спринт, мужчины 12:30 Спринт, женщины 16:00 15 января, воскресенье Спринт, мужчины 12:30 Спринт, женщины 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

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