Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Поклюке

С 13 по 14 января в словенской Поклюке пройдет четвертый этап Кубка IBU по биатлону. Кубок IBU по биатлону-2022/23 4-й этап Поклюка, Словакия Расписание гонок 13 января, пятница Короткая индивидуальная гонка, мужчины 12:00 Короткая индивидуальная гонка, женщины 16:00 14 января, суббота Спринт, мужчины 12:30 Спринт, женщины 16:00 15 января, воскресенье Спринт, мужчины 12:30 Спринт, женщины 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Популярные статьи
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
- «Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 38 лет и будет играть в единственной стране, победившей чемпионов мира. Вот это я понимаю «закончил карьеру». Морган о Криштиану
Свежие комментарии