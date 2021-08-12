Любопытно, однако

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О безнаказанном мешании с г***м России и русских

О безнаказанном мешании с г***м России и русских

Ну вот, имперские амбиции снова полезли – буквально из ничего. Такие все обидчивые стали…Короче – понеслось.

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Евгений Натесов
Аффтыр, во первых, Жириновский что, русский? Во вторых, Жириновский назвал их баранами и где твоя хваленная Турция? Что, турецкие войска уже под Москвой стоят? Аффтыр, пиндоскаяшлюшка, из перепалки двух придурков уже третью мировую готов начать. Дурак ты, афытыр
Лепесток
А что Вы имеете против Жириновского? Да, он есть РУССКИЙ! Правда - еврей по этносу, но (просто не повезло в этом пацану) ...по несчастью - русский. Хоть и "придурка включает" внешне (когда ему надо), однако баблишко от КГБ-ФСБ за свою ручную "оппозиционность" срубывает регулярно и немалое. И всё ему прощается ... Придворный шут у трона императора "Х-а"* ______________________ *Императора "Х-а", это означает Императора "икса", а не то, что Вы … подумали.
Евгений Натесов
А где ты увидел у меня против Жириновского?
Лепесток
Так, а ЧТО (конкретно) в этой статье "не так"? Ведь что Rus domuzu, что Rus donuzu - всё едино - суть не меняется. И на давление газа в трубопроводах сие не влияет. Как шёл, так и идёт, не замедляясь по всем направлениям. Точно так же и рассеянцы, - как были schmutzige russische schweine, так ими и остались. У них это НЕ "национальное", это - МЕНТАЛЬНОЕ! Не случайно ведь в интервью американской газете недо-образованный экс-министр россиянского квази-обазовывания, некий неук Мединский изрёк: «Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с Первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется ОДНА ЛИШНЯЯ ХРОМОСОМА». Совершенно верно, и это – хромосома свиньи. Но не только лишняя, а ещё и характерно-определяющая российских имперских свиней. И в их самоидентификации и принадлежности к общему стаду, как «свиней русских» - тоже. ____________________ PS: Любопытный факт. Интервьюировала горе-министра, а позже напечатала его «перлы» хоть и американская газета, но русскоязычная, и с весьма звучным (именно для данной публикации) названием - «РУССКАЯ ЖИЗНЬ». … Символично, не правда-ли? PS.PS: Кик известно президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего министра культуры Владимира Мединского своим помощником, выполнив своё обещание не оставлять уволенного лишнехромосомного экс-министра без работы: «Ему будет чем заниматься, он будет в этой сфере (культуры) трудиться». Пазл сложился. Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху, а свиньи к … : в надежде на «воскресение» должностного главенстВОВАния над управляемым свиным стадом.
Евгений Натесов
Это у тебя хромосома свиньи.
Лепесток
Мединский такого не говорил. А я ему верю. Ему САМ ПУТИН верит! А вот Вы не верите... Вы что?! Вы ПРОТИВ ПУТИНА?!!!
Евгений Натесов
Что, свинья, клинит помаленьку?...
Лепесток
Свинья клинить не может. Просто не способна к этому.
Евгений Натесов
Ты такая свиня, что можешь.
Лепесток
А почему и из чего Вы, Евгений, сделали умозаключение, что я - свинья?
Евгений Натесов
Ну перечитай что ты там писал про лишнюю хромосому.
Лепесток
Женя, Вы же всё-таки и буквы уже знаете ... почти все, и нажимать последовательно клавиши на клавиатуре в основном у Вас получается... Со знаками препинания пока не очень, но ведь пытаетесь же! ... и стараетесь! А вот от манеры общения на уровне младшей группы детского сада, типа: "ты сам дурак" - никак не избавитесь. Устыдитесь, право. И начните работать над повышением своего интеллекта. Это очень полезно. … Особенно для Вас. Удачи.
Евгений Натесов
На себя посмотри, свинья.
Лепесток
Женя, смени подгузник и не трогай розетку языком.
Евгений Натесов
Я тебе говорил, свинья, посмотри на себя. У тебя манеры общения даже не детского сада, а яслей.
владимир казарский
Да, такие как ты Анальгин, уроды готовы считать себя и вонючими свиньями, и людьми второго сорта, и биомусором и кем угодно, считать нацистов и террористов борцами за свободу и демократию, превращение твоими кураторами целых стран в руины продвижением демократии, лишь бы западные хозяева денежку исправно пересылали

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