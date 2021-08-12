О безнаказанном мешании с г***м России и русских

Любопытно, однакоПолитикаО безнаказанном мешании с г***м России и русскихНу вот, имперские амбиции снова полезли – буквально из ничего. Такие все обидчивые стали…Короче – понеслось.Вернуться к статье162НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений НатесовАффтыр, во первых, Жириновский что, русский? Во вторых, Жириновский назвал их баранами и где твоя хваленная Турция? Что, турецкие войска уже под Москвой стоят? Аффтыр, пиндоскаяшлюшка, из перепалки двух придурков уже третью мировую готов начать. Дурак ты, афытырЛЛепестокА что Вы имеете против Жириновского? Да, он есть РУССКИЙ! Правда - еврей по этносу, но (просто не повезло в этом пацану) ...по несчастью - русский. Хоть и "придурка включает" внешне (когда ему надо), однако баблишко от КГБ-ФСБ за свою ручную "оппозиционность" срубывает регулярно и немалое. И всё ему прощается ... Придворный шут у трона императора "Х-а"* ______________________ *Императора "Х-а", это означает Императора "икса", а не то, что Вы … подумали.Евгений НатесовА где ты увидел у меня против Жириновского?ЛЛепестокТак, а ЧТО (конкретно) в этой статье "не так"? Ведь что Rus domuzu, что Rus donuzu - всё едино - суть не меняется. И на давление газа в трубопроводах сие не влияет. Как шёл, так и идёт, не замедляясь по всем направлениям. Точно так же и рассеянцы, - как были schmutzige russische schweine, так ими и остались. У них это НЕ "национальное", это - МЕНТАЛЬНОЕ! Не случайно ведь в интервью американской газете недо-образованный экс-министр россиянского квази-обазовывания, некий неук Мединский изрёк: «Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с Первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется ОДНА ЛИШНЯЯ ХРОМОСОМА». Совершенно верно, и это – хромосома свиньи. Но не только лишняя, а ещё и характерно-определяющая российских имперских свиней. И в их самоидентификации и принадлежности к общему стаду, как «свиней русских» - тоже. ____________________ PS: Любопытный факт. Интервьюировала горе-министра, а позже напечатала его «перлы» хоть и американская газета, но русскоязычная, и с весьма звучным (именно для данной публикации) названием - «РУССКАЯ ЖИЗНЬ». … Символично, не правда-ли? PS.PS: Кик известно президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего министра культуры Владимира Мединского своим помощником, выполнив своё обещание не оставлять уволенного лишнехромосомного экс-министра без работы: «Ему будет чем заниматься, он будет в этой сфере (культуры) трудиться». Пазл сложился. Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху, а свиньи к … : в надежде на «воскресение» должностного главенстВОВАния над управляемым свиным стадом.Евгений НатесовЭто у тебя хромосома свиньи.ЛЛепестокМединский такого не говорил. А я ему верю. Ему САМ ПУТИН верит! А вот Вы не верите... Вы что?! Вы ПРОТИВ ПУТИНА?!!!Евгений НатесовЧто, свинья, клинит помаленьку?...ЛЛепестокСвинья клинить не может. Просто не способна к этому.Евгений НатесовТы такая свиня, что можешь.ЛЛепестокА почему и из чего Вы, Евгений, сделали умозаключение, что я - свинья?Евгений НатесовНу перечитай что ты там писал про лишнюю хромосому.ЛЛепестокЖеня, Вы же всё-таки и буквы уже знаете ... почти все, и нажимать последовательно клавиши на клавиатуре в основном у Вас получается... Со знаками препинания пока не очень, но ведь пытаетесь же! ... и стараетесь! А вот от манеры общения на уровне младшей группы детского сада, типа: "ты сам дурак" - никак не избавитесь. Устыдитесь, право. И начните работать над повышением своего интеллекта. Это очень полезно. … Особенно для Вас. Удачи.Евгений НатесовНа себя посмотри, свинья.ЛЛепестокЖеня, смени подгузник и не трогай розетку языком.Евгений НатесовЯ тебе говорил, свинья, посмотри на себя. У тебя манеры общения даже не детского сада, а яслей.ВКвладимир казарскийДа, такие как ты Анальгин, уроды готовы считать себя и вонючими свиньями, и людьми второго сорта, и биомусором и кем угодно, считать нацистов и террористов борцами за свободу и демократию, превращение твоими кураторами целых стран в руины продвижением демократии, лишь бы западные хозяева денежку исправно пересылалиКомментировать
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