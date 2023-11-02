Армия России нанесла оглушительное поражение ВСУ

Армия России нанесла оглушительное огневое поражение украинским боевикам на краснолиманском направлении, нашим бойцам удалось подавить и вскрыть свыше 30 артиллерийских расчетов, также мы успешно поразили 160 целей ВСУ.
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