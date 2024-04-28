Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Mercedes-Benz G-Class стал электрическим, Genesis обновил GV70, Lamborghini представила первый в истории марки гибридный кроссовер Urus SE, Ram выпустил пикап RHO на смену TRX, а Tesla показала топовую Model 3 Performance.
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