Операция «Нелегал» в Петербурге привела к депортации почти 200 мигрантов

В Санкт-Петербурге сотрудниками Главного управления МВД России проведена проверка иностранных рабочих в ходе операции «Нелегал», что привело к обнаружению множественных нарушений миграционного законодательства.
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