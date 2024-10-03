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Операция «Нелегал» в Петербурге привела к депортации почти 200 мигрантов

Операция «Нелегал» в Петербурге привела к депортации почти 200 мигрантов

В Санкт-Петербурге сотрудниками Главного управления МВД России проведена проверка иностранных рабочих в ходе операции «Нелегал», что привело к обнаружению множественных нарушений миграционного законодательства.

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