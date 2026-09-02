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«Кристал Пэлас» купил Квинтена Тимбера у «Марселя» за 20 млн евро и арендовал Осорио у «Мидтьюлланда» с выкупом за 26+4 млн

«Кристал Пэлас» купил полузащитника « Марселя »  Квинтена Тимбера . Брат-близнец Юрриена Тимбера из «Арсенала» подписал контракт до 2031 года.

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