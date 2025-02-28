Стармер передал Трампу приглашение посетить Британию от короля Карла III

REUTERS/Brian Snyder Британский премьер Кир Стармер во время встречи в Белом доме вручил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу письмо от короля Карла III с приглашением посетить Великобританию со вторым государственным визитом.
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