Барнаульцев приглашают принять участие в забеге Дедов Морозов

Для этого необходимо найти свою Снегурочку Забег Дедов Морозов / Изображение: администрация Октябрьского района города Барнаула В Барнауле 21 декабря в 15:00 в парке "Изумрудный" состоится ежегодная молодежная акция "Забег Дедов Морозов".