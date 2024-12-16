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Барнаульцев приглашают принять участие в забеге Дедов Морозов

Барнаульцев приглашают принять участие в забеге Дедов Морозов

Для этого необходимо найти свою Снегурочку Забег Дедов Морозов / Изображение: администрация Октябрьского района города Барнаула В Барнауле 21 декабря в 15:00 в парке "Изумрудный" состоится ежегодная молодежная акция "Забег Дедов Морозов".

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