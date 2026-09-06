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FiNE NEWS

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В Петербурге средняя пенсия превысила 27,7 тысячи рублей

По данным Петростата, к 1 июля 2026 года средняя пенсия в Санкт-Петербурге достигла 27 757,7 рублей, что на 3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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