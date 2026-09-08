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США науськивают Норвегию на противостояние с Россией в Арктике

США науськивают Норвегию на противостояние с Россией в Арктике

Размещение в Норвегии южнокорейских самоходных установок и американского комплекса Mk 70 превращает королевство в новый военный плацдарм НАТО у границ России.

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