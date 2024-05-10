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Американская компания попросит сделать исключение на запрет импорта урана из РФ

Крупнейшая в Соединенных Штатах компания в области ядерного топливного цикла Centrus заявила, что после подписания закона о запрете импорта обогащенного урана из РФ обратится к профильным ведомствам с запросом сделать исключения на запрет импорта данного стратегического материала из России, чтобы продолжить его поставки своим клиентам и обеспечить интересы всей атомной отрасли США, передает Axios.

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