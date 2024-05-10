Американская компания попросит сделать исключение на запрет импорта урана из РФ

Крупнейшая в Соединенных Штатах компания в области ядерного топливного цикла Centrus заявила, что после подписания закона о запрете импорта обогащенного урана из РФ обратится к профильным ведомствам с запросом сделать исключения на запрет импорта данного стратегического материала из России, чтобы продолжить его поставки своим клиентам и обеспечить интересы всей атомной отрасли США, передает Axios.