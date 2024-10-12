"Что мама, что дочка - одного поля ягода": Любовь Успенскую вывели на чистую воду в истории с пропажей дочери

Интересная жизнь с Vera Star Последнее время складывается стойкое ощущение того, что звезды "старого эшелона" решили под занавес своей карьеры срубить побольше деньжат с поклонников и ради этого готовы пойти на самые изощренные способы пиара.
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