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Минздрав: за последние 10 лет россияне стали пить на 24% меньше

Минздрав: за последние 10 лет россияне стали пить на 24% меньше

Потребление алкоголя в России за 10 лет снизилось на 24%. Об этом сообщил начальник управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава Виктор Зыков в беседе с ТАСС .

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