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ДумаТВ

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Украинский кризис мог быть урегулирован еще год назад, заявил Лавров

Украинский кризис мог быть урегулирован еще год назад, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинский кризис мог бы быть урегулирован еще год назад.

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