FAZ: удар по российским ракетам из стран НАТО не приведет к войне с РФ

Уничтожение российских ракет и беспилотных летательных аппаратов над Украиной с территории стран - членов НАТО не приведет к прямому военному столкновению альянса с РФ, поскольку это не будет считаться нападением на страну.
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