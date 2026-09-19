Российские силы ударили по двум судам, доставлявшим военные грузы в порт Одесса

Вооруженные силы России (ВС РФ) в ночь на 19 сентября нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины.
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