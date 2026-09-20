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Партия «Единая Россия» лидирует по результатам обработки 40,66% протоколов

Партия «Единая Россия» лидирует по результатам обработки 40,66% протоколов

Партия «Единая Россия» набрала 57,36% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, по результатам обработки 40,66% протоколов.

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