Симферополь получит 21 новую машину для вывоза мусора

Новая спецтехника от Арзамасского завода коммунального машиностроения для уборки и вывоза отходов полностью готова к эксплуатации и выйдет на улицы Симферополя и Симферопольского района в ближайшее время.
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