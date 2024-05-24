СРОЧНО Требуется сиделка с проживанием на замену на 4-5 месяцев в перспективе работать вахтой. Женщина 83 года, маломобильная, но ходячая, деменция , потеря памяти, малоразговаривающая.
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СРОЧНО Требуется сиделка с проживанием на замену на 4-5 месяцев в перспективе работать вахтой. Женщина 83 года, маломобильная, но ходячая, деменция , потеря памяти, малоразговаривающая.