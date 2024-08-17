В новом свете: карикатурные портреты героев комиксов и не только

Цифровые портреты знаменитостей. Автор: Alexandre Salles. В цифровых работах современного художника Александра Саллеса (Alexandre Salles) оживают карикатурные портреты знаменитостей кинематографа и не только.
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