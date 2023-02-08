Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что брошенное в Афганистане западное оружие может попасть в руки террористов

Вооружение, в огромных количествах брошенное западной коалицией при отступлении, может быть использовано для активизации вооруженной борьбы между афганскими группировкам, а также продано на черном рынке, в том числе террористам в третьих странах.
Вооружение, в огромных количествах брошенное западной коалицией при отступлении, может быть использовано для активизации вооруженной борьбы между афганскими группировкам, а также продано на черном рынке, в том числе террористам в третьих странах.
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