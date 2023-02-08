smi.today

4 215 подписчиков

Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что брошенное в Афганистане западное оружие может попасть в руки террористов

Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что брошенное в Афганистане западное оружие может попасть в руки террористов

Вооружение, в огромных количествах брошенное западной коалицией при отступлении, может быть использовано для активизации вооруженной борьбы между афганскими группировкам, а также продано на черном рынке, в том числе террористам в третьих странах.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх