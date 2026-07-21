TMZ: жертва Эпштейна пыталась заразиться ЗППП, чтобы прекратить домогательства

Бывшая сотрудница скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна Роза Жиль заявила, что пыталась намеренно заразиться заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП), чтобы прекратить многолетнее сексуальное насилие.
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