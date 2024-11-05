Аналитик Антонов: Рост пенсий не дает комфортную жизнь из-за повышения цен

Средняя пенсия в России после индексации на 7,5% с 1 января 2024 года составляет 23 405 рублей, однако этой суммы недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни, сообщил финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов в интервью «Газете.