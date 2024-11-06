Спрос на шенгенские визы увеличился на 35% с начала 2024 года

С начала 2024 года россияне наблюдают значительный рост интереса к шенгенским визам: с января по октябрь поданные заявки увеличились на 35% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные туристической компании Continent Express.
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