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«Эмполи» – единственный клуб из топ-5 без забитых голов, на продолжение серии коэффициент 2.20

В новом сезоне забили 95 из 96 клубов пяти топовых европейских чемпионатов. У «Кальяри», «Удинезе» и «Лас-Пальмаса» – по 1 голу, а (0:12) – показатель по забитым и пропущенным мячам у «Эмполи» в Серии А.

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