Former U.S. Postal Service worker pleads guilty in $34M fraud scheme

A former U.S. Postal Service employee pleaded guilty to stealing $34 million in checks from the mail in a scheme that affected nearly 6,500 people.
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