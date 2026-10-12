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Царьград

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"Единственный "Армагеддон", которого я жду": Колясников опубликовал фото Суровикина, которое вызвало "бурю"

"Единственный "Армагеддон", которого я жду": Колясников опубликовал фото Суровикина, которое вызвало "бурю"

В околовоенных кругах упорно ходят слухи о скором возвращении в зону СВО Сергея Суровикина, известного по своему зловещему прозвищу "генерал Армагеддон".

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