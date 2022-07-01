Частицу Вечного огня доставили в Чувашию к мемориалу «Строителям безмолвных рубежей»

Памятник труженикам тыла торжественно открыли в Чувашии. Церемония состоялась в селе Байгулово. Монумент «Строителям безмолвных рубежей» призван увековечить память тех, кто в 1941-1942 году возводил Сурский и Казанский оборонительные рубежи.