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Частицу Вечного огня доставили в Чувашию к мемориалу «Строителям безмолвных рубежей»

Частицу Вечного огня доставили в Чувашию к мемориалу «Строителям безмолвных рубежей»

Памятник труженикам тыла торжественно открыли в Чувашии. Церемония состоялась в селе Байгулово. Монумент «Строителям безмолвных рубежей» призван увековечить память тех, кто в 1941-1942 году возводил Сурский и Казанский оборонительные рубежи.

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