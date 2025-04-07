Когда доверие исчезло в один клик

ВП Вероника Пропись Да, а почему что- то затёрто! Что-то не договорил доносчик! Надо было перед уходом всё-таки выяснить всё . А то встретите мужа через много лет, правда откроется, но изменить уже будет ничего нельзя.

Татьяна Хлусова Я думаю, свои уши ей были дороже, чем такой муж, и я с этим согласна - тоже мне сокровище)) А при чём тут эгоизм?