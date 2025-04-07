Муж моей коллеги неожиданно отправил мне скриншот их переписки, где его сообщение гласило: «Это тебе спасибо, хотя бы вечером и небольшой промежуток времени с тобой пообщаться, обнять, поцеловать — это дорогого стоит! Хотя маленькое, но счастье)».
Когда доверие исчезло в один клик
Комментарии
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ВП
Вероника Пропись
Да, а почему что- то затёрто! Что-то не договорил доносчик! Надо было перед уходом всё-таки выяснить всё . А то встретите мужа через много лет, правда откроется, но изменить уже будет ничего нельзя.
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7 час.
Татьяна Хлусова
Я думаю, свои уши ей были дороже, чем такой муж, и я с этим согласна - тоже мне сокровище)) А при чём тут эгоизм?
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1 час.
Татьяна Хлусова
А при чём здесь телефон, он же, наверное, скрин не на телефон отправил, а в почту или в мессенджер в личку. А зачем сначала спрашивать у коллеги, да и какая разница, кто скрин отправил, если главное - его содержание?
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1 час.
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