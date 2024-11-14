Отравляющий жизнь людям щебеночный завод оштрафовали в Карелии

Роспотребнадзор обратился в суд, нарушения подтвердились Суд рассмотрел протокол об административном нарушении, составленный Роспотребнадзором в отношении ООО «Еврогранит», который с сентября 2022 года работает на производственных площадках медвежьегорского щебеночного завода.
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