Отравляющий жизнь людям щебеночный завод оштрафовали в Карелии

Роспотребнадзор обратился в суд, нарушения подтвердились Суд рассмотрел протокол об административном нарушении, составленный Роспотребнадзором в отношении ООО «Еврогранит», который с сентября 2022 года работает на производственных площадках медвежьегорского щебеночного завода.