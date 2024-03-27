Заноза
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Заноза

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России пришлось открыть второй фронт

Неоспоримая прелесть публицистики заключается в возможности вести долгие наблюдения и на основании увиденного выстраивать понимание текущих глобальных процессов Фото: © РИА Новости / Павел Львов Прямо сейчас в столице экзотической Ямайки проходит сессия Совета Международного органа по морскому дну (МОМД).

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