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Врач Залетова назвала оптимальную норму шампанского на Новый год

Врач Залетова назвала оптимальную норму шампанского на Новый год

РИАМО - 28 дек. Женщинам в Новый год лучше всего ограничиться двумя бокалами шампанского, а мужчинам позволено несколько больше, заявила врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова в беседе с РИА Новости.

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