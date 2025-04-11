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11 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

11 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

ОглавлениеКакой сегодня праздник в РоссииПрофессиональный праздникЦерковный праздникНародный праздникКакой сегодня праздник в миреПамятные даты в историиКто из известных людей родился 11 апреляИмениныМОСКВА, 11 апр — РИА Новости.

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