Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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"Покончить с этим": конгрессмен США призвал применить атомную бомбу

"Покончить с этим": конгрессмен США призвал применить атомную бомбу

WP: конгрессмен Уолберг призвал нанести ядерный удар по сектору Газа ТИМ УОЛБЕРГ. ФОТО: WIKIPEDIA.ORG.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Все должно быть как с Нагасаки и Хиросимой. Нужно поскорее покончить с этим&quot;........................... как говорил великий Брюс Ли: &quot;кирпич не может дать сдачи&quot;. Если бы Японцы в те времена не делали акцент на бактериологическом и химическом оружии, колокольчик кстати прозвенел?) а имели хотя бы минимальные технологии по обогащению урана, то штатам то же бы небо с овчинку показалось бы.
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10 час.
Гарибян Сусанна
Идиот!  Планета одна,  она живая, хоть до нас это и не доходит. А всякий живой организм в ответ на насилие, даёт ответную реакцию. А у них там вулкан почти действующий, Бомбу сбросят  на сектор Газа, а по Божьей воле рванёт у них, да так, что от Америки останется только воронка, затопленная океаном. Им  по делом, заслужили, но и  остальным людям планеты достанется. А вот этого очень не хочется.
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9 час.
Анатолий Рябенко
Вот и проявляется &quot;демократическая &quot; сущность американского истеблишмента, управляющего страной.
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8 час.

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