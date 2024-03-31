"Покончить с этим": конгрессмен США призвал применить атомную бомбу

"Все должно быть как с Нагасаки и Хиросимой. Нужно поскорее покончить с этим"........................... как говорил великий Брюс Ли: "кирпич не может дать сдачи". Если бы Японцы в те времена не делали акцент на бактериологическом и химическом оружии, колокольчик кстати прозвенел?) а имели хотя бы минимальные технологии по обогащению урана, то штатам то же бы небо с овчинку показалось бы.

Гарибян Сусанна

Идиот! Планета одна, она живая, хоть до нас это и не доходит. А всякий живой организм в ответ на насилие, даёт ответную реакцию. А у них там вулкан почти действующий, Бомбу сбросят на сектор Газа, а по Божьей воле рванёт у них, да так, что от Америки останется только воронка, затопленная океаном. Им по делом, заслужили, но и остальным людям планеты достанется. А вот этого очень не хочется.