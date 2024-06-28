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Царьград

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В Новосибирской области подростка признали виновным в убийстве сводной сестры

В Новосибирской области подростка признали виновным в убийстве сводной сестры

Парень зарубил девушку в День Победы. Юноша нанёс ей не меньше 30 ударов топором.Суд Искитимского района Новосибирской области огласил вердикт молодому человеку, который 9 мая 2023 года напал на сводную сестру и убил её.

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