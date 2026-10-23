«Надо жить экономнее» — фраза, которая сегодня звучит почти как народная примета: жди подорожаний. И если раньше экономия ассоциировалась с разумным шопингом, то теперь для многих это буквально про то, чтобы донашивать вещи до состояния, когда их разве что на тряпки пустить.